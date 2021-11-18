Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою

Четвер, 18 листопада 2021, 02:41
PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з "усією  силою", а ситуація з коронавірусом у країні "драматична" - про це заявила німецька канцлер Ангела Меркель.

Джерело: Меркель, яку цитує The Guardian

Пряма мова: "Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає.

Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії".

Деталі: У середу Німеччина повідомила про 52 826 нових випадків інфікування - на третину більше, ніж тиждень тому.

294 особи померли, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 98 274 осіб.

Нагадаємо: На цей час у Німеччині повністю вакциновані від коронавірусу 67,6% населення країни загалом, та 70% - принаймні однією дозою. Чотири мільйони вже отримали підсилюючу третю дозу.

Теми: МеркельНімеччинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Драми немає": президент Болгарії пояснив свої слова про "російський Крим"

Резніков про ймовірність вторгнення Росії: Не вірю в це

"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"

Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером

Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

фотоКанада і Україна збудують космодром

Усі новини...
Меркель
Меркель знову поговорила про мігрантів з Лукашенком: у нього заявили про домовленість
"Визнала легітимним президентом": Меркель розкритикували за розмову з Лукашенком
Меркель поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС
Останні новини
15:19
Поліція завяляє, що попередила замовне вбивство підприємця в Одесі
14:48
фотоПоблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа
14:35
Саакашвілі припинив 50-денне голодування – лікар 
14:13
"Укрнафта" шукає голову правління
14:11
"Драми немає": президент Болгарії пояснив свої слова про "російський Крим"
13:55
У Німеччині виступили проти примусової вакцинації всього населення
13:45
Росія реагуватиме, лише якщо війна буде їй дуже дорого коштувати – Резніков
13:27
Заявки на "інвест-нянь": 17 від українських інвесторів, 10 – від міжнародних компаній
13:19
Резніков про ймовірність вторгнення Росії: Не вірю в це
12:36
У Чехії і Словаччині рекордне за час пандемії число заражень коронавірусом
Усі новини...