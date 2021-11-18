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Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою

Четвер, 18 листопада 2021, 01:41
Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою
PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з "усією  силою", а ситуація з коронавірусом у країні "драматична" - про це заявила німецька канцлер Ангела Меркель.

Джерело: Меркель, яку цитує The Guardian

Пряма мова: "Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає.

Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії".

Деталі: У середу Німеччина повідомила про 52 826 нових випадків інфікування - на третину більше, ніж тиждень тому.

294 особи померли, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 98 274 осіб.

Нагадаємо: На цей час у Німеччині повністю вакциновані від коронавірусу 67,6% населення країни загалом, та 70% - принаймні однією дозою. Чотири мільйони вже отримали підсилюючу третю дозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччинакоронавірус
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