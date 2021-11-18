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Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой

Четверг, 18 ноября 2021, 01:41
Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой
PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со "всей силой", а ситуация с коронавирусом в стране "драматическая" - об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Источник: Меркель, которую цитирует The Guardian

Прямая речь: "Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает.

Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии".

Детали: В среду Германия сообщила о 52 826 новых случаях инфицирования - на треть больше, нежели неделю назад.

294 человека умерли, в результате чего общее число погибших достигло 98 274 человек.

Напомним: В настоящее время в Германии полностью вакцинированы от коронавируса 67,6% населения страны в целом, и 70% - по крайней мере одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельГерманиякоронавирус
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