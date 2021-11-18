Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой

Четверг, 18 ноября 2021, 02:41
PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со "всей силой", а ситуация с коронавирусом в стране "драматическая" - об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Источник: Меркель, которую цитирует The Guardian

Прямая речь: "Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает.

Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии".

Детали: В среду Германия сообщила о 52 826 новых случаях инфицирования - на треть больше, нежели неделю назад.

294 человека умерли, в результате чего общее число погибших достигло 98 274 человек.

Напомним: В настоящее время в Германии полностью вакцинированы от коронавируса 67,6% населения страны в целом, и 70% - по крайней мере одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.

Темы: МеркельГерманиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Драмы нет": президент Болгарии объяснил свои слова о "российском Крыме"

Резников о вероятности вторжения России: Не верю в это

"Перебивают Вагнергейт": Железняк прокомментировал обвинение в растрате средств "Голоса"

Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером

Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

фотоКанада и Украина построят космодром

Все новости...
Меркель
Меркель снова поговорила о мигрантах с Лукашенко: у него заявили о договоренности
"Признала легитимным президентом": Меркель раскритиковали за разговор с Лукашенко
Меркель поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС
Последние новости
14:48
фотоВблизи Парижской оперы вспыхнул масштабный пожар
14:35
Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку – врач
14:13
"Укрнафта" ищет главу правления
14:11
"Драмы нет": президент Болгарии объяснил свои слова о "российском Крыме"
13:55
В Германии выступили против принудительной вакцинации всего населения
13:45
Россия будет реагировать только если война будет ей очень дорого стоить – Резников
13:27
Заявки на "инвест-нянь": 17 от украинских инвесторов, 10 – от международных компаний
13:19
Резников о вероятности вторжения России: Не верю в это
12:36
В Чехии и Словакии рекордное за время пандемии число заражений коронавирусом
12:07
фотоВо Львове маршрутка сбила двух женщин, одну "протащила" аж до конечной
Все новости...