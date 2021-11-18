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Арабська коаліція провела операцію проти об'єктів в Ємені

Четвер, 18 листопада 2021, 02:50
Арабська коаліція провела операцію проти об'єктів в Ємені
KHALED ZIAD/AFP via Getty Images

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії провела широкомасштабну операцію проти цілей у Ємені – після того, як  безпілотник намагався атакувати міжнародний аеропорт Саудівської Аравії Абха.

Джерело: Reuters з посиланням на саудівське державне інформаційне агентство SPA

Деталі: Операція відбулася в єменських провінціях Сана, Дамар, Саада та Аль-Джауф. Було зруйновано майстерні та склади балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та систем зв'язку.

Коаліція також націлена на те, що описано як секретний об'єкт для експертів з Корпусу стражів ісламської революції та ліванської "Хезболли", яких вона звинувачує у причетності до ворожих нападів на королівство.

Зазначалося, що коаліція вживає "оперативних заходів щодо усунення джерел ворожих транскордонних атак".

Нагадаємо: Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравія
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