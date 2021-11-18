Арабская коалиция провела операцию против объектов в Йемене

Коалиция под руководством Саудовской Аравии провела широкомасштабную операцию против целей в Йемене – после того, как беспилотник пытался атаковать международный аэропорт Саудовской Аравии Абха.

Источник: Reuters со ссылкой на саудовское государственное информационное агентство SPA

Детали: Операция прошла в йеменских провинциях Сана, Дамар, Саада и Аль-Джауф. Были разрушены мастерские и склады баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и систем связи.

Коалиция также нацелена на то, что описано как секретный объект для экспертов из Корпуса стражей исламской революции и ливанской "Хезболлы", которых она обвиняет в причастности к враждебным нападениям на королевство.

Отмечалось, что коалиция принимает "оперативные меры по устранению источников вражеских трансграничных атак".

Напомним: Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года.