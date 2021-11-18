Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арабская коалиция провела операцию против объектов в Йемене

Четверг, 18 ноября 2021, 02:50
Арабская коалиция провела операцию против объектов в Йемене
KHALED ZIAD/AFP via Getty Images

Коалиция под руководством Саудовской Аравии провела широкомасштабную операцию против целей в Йемене – после того, как беспилотник пытался атаковать международный аэропорт Саудовской Аравии Абха.

Источник: Reuters со ссылкой на саудовское государственное информационное агентство SPA

Детали: Операция прошла в йеменских провинциях Сана, Дамар, Саада и Аль-Джауф. Были разрушены мастерские и склады баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и систем связи.

Коалиция также нацелена на то, что описано как секретный объект для экспертов из Корпуса стражей исламской революции и ливанской "Хезболлы", которых она обвиняет в причастности к враждебным нападениям на королевство.

Отмечалось, что коалиция принимает "оперативные меры по устранению источников вражеских трансграничных атак".

Напомним: Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Саудовская Аравия
Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
Зеленский в Саудовской Аравии поговорил с представителями ОАЭ, Омана, Кувейта и Ирака
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: