Данія звинуватила Британію в порушенні угоди про Brexit

Данія звинуватила Великобританію в порушенні угоди про рибальство після Brexit через плани заборонити донне тралення в охоронній зоні Північного моря - Доггер-Бенк.

Джерело: міністр рибальства Данії Расмус Прен в Guardian

Деталі: Расмус Прен сказав, що такі плани Лондона не відповідають угоді після Brexit, яка забезпечує повний доступ для суден ЄС до риболовлі у британських водах до 2026 року. За його словами, поки передчасно обговорювати можливі заходи у відповідь.

Пряма мова: "Угода про Brexit забезпечує повний доступ (для суден ЄС) до риболовлі у водах Великобританії до 2026 року. І тому, звісно, ​​для нас дуже велика проблема, якщо британський уряд має намір це змінити. Ми вважаємо це неприйнятним, і це порушення нашої угоди".

Деталі: За даними датського уряду, Доггер-Бенк є одним із найважливіших рибальських угідь Данії.

Нагадаємо: Раніше правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії після Brexit, була викликана суперечка між Британією та Францією.