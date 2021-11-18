Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія звинуватила Британію в порушенні угоди про Brexit

Четвер, 18 листопада 2021, 05:55
Данія звинуватила Британію в порушенні угоди про Brexit
THIBAULT SAVARY/AFP via Getty Images

Данія звинуватила Великобританію в порушенні угоди про рибальство після Brexit через плани заборонити донне тралення в охоронній зоні Північного моря - Доггер-Бенк.

Джерело: міністр рибальства Данії Расмус Прен в Guardian

Деталі: Расмус Прен сказав, що такі плани Лондона не відповідають угоді після Brexit, яка забезпечує повний доступ для суден ЄС до риболовлі у британських водах до 2026 року. За його словами, поки передчасно обговорювати можливі заходи у відповідь.

Пряма мова: "Угода про Brexit забезпечує повний доступ (для суден ЄС) до риболовлі у водах Великобританії до 2026 року. І тому, звісно, ​​для нас дуже велика проблема, якщо британський уряд має намір це змінити. Ми вважаємо це неприйнятним, і це порушення нашої угоди".

Деталі: За даними датського уряду, Доггер-Бенк є одним із найважливіших рибальських угідь Данії.

Нагадаємо: Раніше правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії після Brexit, була викликана суперечка між Британією та Францією.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitДаніяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Brexit
Підтримка України Сполученим Королівством завжди залишатиметься сильною
Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit
Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: