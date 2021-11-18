Дания обвинила Британию в нарушении соглашения о Brexit

Дания обвинила Великобританию в нарушении соглашения о рыболовстве после Brexit из-за планов запрета донного траления в охранной зоне Северного моря - Доггер-Бэнк.

Источник: министр рыболовства Дании Расмус Прен в Guardian

Детали: Расмус Прен сказал, что такие планы Лондона не соответствуют соглашению после Brexit, которое обеспечивает полный доступ для судов ЕС к рыбалке в британских водах до 2026 года. По его словам, пока преждевременно обсуждать возможные ответные меры.

Прямая речь: "Соглашение о Brexit обеспечивает полный доступ (для судов ЕС) к рыбалке в водах Великобритании до 2026 года. И потому, конечно, для нас очень большая проблема, если британское правительство намерено это изменить. Мы считаем это неприемлемым, и это нарушение нашего соглашения".

Детали: По данным датского правительства, Доггер-Бенк является одним из важнейших рыболовных угодий Дании.

Напомним: Ранее правилами лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Британии после Brexit, был вызван спор между Британией и Францией.