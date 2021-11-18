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В Україні 20,5 тисячі хворих на Covid за добу і 752 померлих

Четвер, 18 листопада 2021, 07:21
В Україні 20,5 тисячі хворих на Covid за добу і 752 померлих
Фото з порталу київської влади

За добу 17 листопада в Україні діагностували 20 591 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 752 випадки смерті від неї, госпіталізували 3 907 осіб, одужали 19 633 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих на Covid-19 – 1 478 дітей і 377 медпрацівників.

За останню добу найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстровано у Дніпропетровській області (1892), в м. Київ (1483), у Запорізькій (1240), Донецькій (1203) і Полтавській (1100) областях. 

Летальних випадків за добу найбільше у Дніпропетровській (103), Одеській (54) і Донецькій (52) обастях, у м. Київ та Харківській області (по 47), а також у Запорізькій (44), Киїівській (42) та Полтавській (41) областях. 

У цю середу здійснено 114 199 тестувань: методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 44 227.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 284 008 осіб, із них 2 704 217 особи одужали, а 79 506 померли.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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