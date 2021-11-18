В Украине 20,5 тысячи больных Covid за сутки и 752 умерших

За сутки 17 ноября в Украине диагностировали 20 591 случай заболевания коронавирусной болезнью и 752 случая смерти от нее, госпитализировали 3 907 человек, выздоровели 19 633 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных Covid-19 – 1 478 детей и 377 медработников.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской области (1892), г. Киев (1483), Запорожской (1240), Донецкой (1203) и Полтавской (1100) областях.

Летальных случаев за сутки больше всего в Днепропетровской (103), Одесской (54) и Донецкой (52) областях, в г. Киев и Харьковской области (по 47), а также в Запорожской (44), Киевской (42) и Полтавской (41) областях.

В эту среду проведено 114 199 тестирований: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 44 227.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 284 008 человек, из них 2 704 217 выздоровели, а 79 506 умерли.