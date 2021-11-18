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Ще майже 300 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

Четвер, 18 листопада 2021, 08:49
Фото Львівської міськради

17 листопада в Україні 297 832 людини щепилися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 21 811 652 щеплення, вакцинували 12 554 335 людей.

Першу дозу вакцини отримали 12 554 333 людини, повністю імунізовані – 9 257 319 людей.

МОЗ наголошує: 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня не були вакциновані та не мали жодної дози "антиковідної вакцини".



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