Ще майже 300 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

17 листопада в Україні 297 832 людини щепилися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 21 811 652 щеплення, вакцинували 12 554 335 людей.

Першу дозу вакцини отримали 12 554 333 людини, повністю імунізовані – 9 257 319 людей.

МОЗ наголошує: 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня не були вакциновані та не мали жодної дози "антиковідної вакцини".