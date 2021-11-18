Ще майже 300 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу
Четвер, 18 листопада 2021, 08:49
17 листопада в Україні 297 832 людини щепилися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 21 811 652 щеплення, вакцинували 12 554 335 людей.
Першу дозу вакцини отримали 12 554 333 людини, повністю імунізовані – 9 257 319 людей.
МОЗ наголошує: 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня не були вакциновані та не мали жодної дози "антиковідної вакцини".