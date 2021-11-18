Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще майже 300 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

Четвер, 18 листопада 2021, 07:49
Ще майже 300 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу
Фото Львівської міськради

17 листопада в Україні 297 832 людини щепилися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 21 811 652 щеплення, вакцинували 12 554 335 людей.

Першу дозу вакцини отримали 12 554 333 людини, повністю імунізовані – 9 257 319 людей.

МОЗ наголошує: 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня не були вакциновані та не мали жодної дози "антиковідної вакцини".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: