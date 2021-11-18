Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще почти 300 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса

Четверг, 18 ноября 2021, 07:49
Еще почти 300 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса
Фото Львовского горсовета

17 ноября в Украине 297 832 человека привились против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19: первую дозу вакцины получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: С начала вакцинальной кампании в Украине сделали 21 811 652 прививки, вакцинировали 12 554 335 человек.

Первую дозу вакцины получили 12 554 333 человека, полностью иммунизированы – 9 257 319 человек. 

Минздрав подчеркивает: 88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе не были вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной вакцины".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: