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Еще почти 300 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса

Четверг, 18 ноября 2021, 08:49
Фото Львовского горсовета

17 ноября в Украине 297 832 человека привились против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19: первую дозу вакцины получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: С начала вакцинальной кампании в Украине сделали 21 811 652 прививки, вакцинировали 12 554 335 человек.

Первую дозу вакцины получили 12 554 333 человека, полностью иммунизированы – 9 257 319 человек. 

Минздрав подчеркивает: 88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе не были вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной вакцины".

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