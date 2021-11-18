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У Миколаєві влаштували стрілянину: один загиблий, один поранений

Четвер, 18 листопада 2021, 08:21
У Миколаєві влаштували стрілянину: один загиблий, один поранений
Фото поліції

Одна людина загинула і ще одна отримала поранення у результаті стрілянини у дворі житлового будинку у Миколаєві увечері 17 листопада, поліція ввела спецоперацію.

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: Інформація про стрілянину на вулиці Сінній надійшла до правоохоронців близько 20:15 17 листопада.

На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, йому надали медичну допомогу. 

 

У місті ввели в дію спеціальну поліцейську операцію.

Пізніше в одному з дворів багатоповерхівок за декілька кварталів від місця злочину виявили мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Її направили на експертизу, щоб з’ясувати, чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих. 

 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини та розшукують причетних до злочину осіб.

Українська правда

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Теми: Миколаївполіціявбивство
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