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В Николаеве устроили стрельбу: один погибший, один раненый

Четверг, 18 ноября 2021, 08:21
В Николаеве устроили стрельбу: один погибший, один раненый
Фото полиции

Один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы во дворе жилого дома в Николаеве вечером 17 ноября, полиция ввела спецоперацию.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Информация о стрельбе на улице Сенной поступила к правоохранителям около 20:15 17 ноября.

На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин, ему оказали медицинскую помощь. 

 

В городе ввели в действие специальную полицейскую операцию.

Позже в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления обнаружили охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Его направили на экспертизу, чтобы выяснить, из этого ли оружия стреляли в пострадавших. 

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы и разыскивают причастных к преступлению лиц.

Украинская правда

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Темы: Николаевполицияубийство
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