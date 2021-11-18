У РФ білорусу, який вивіз в Україну колишнього офіцера ФСБ, пом'якшили вирок

Апеляційна інстанція Московського облсуду в Росії пом'якшила кваліфікацію злочинів для білоруса Андрія Цейка, якого засудили раніше до 10 років суворого режиму за участь у нападі на котедж колишнього офіцера ФСБ Романа Фіалковського, але це не надто позначилося на вироку.

Джерело: російське видання "Коммерсант"

Деталі: Колишній офіцер ФСБ Роман Фіалковський наразі володіє фірмою у сфері IT. На його котедж у підмосковному Домодєдово напали вночі у серпні 2018 року.

За версією правоохоронців, Андрій Цейко та двоє його знайомих співвітчизників – Віталій Юрченко та Петро Ніколаєнко – проникли до будинку і зробили господареві укол якогось препарату, вивели його з дому, прихопивши документи, і на його ж Range Rover Sport відвезли у бік Гомеля.

Дорогою грабіжники вимагали у жертви 50 млн руб., а також встигли переоформити на себе позашляховик. У результаті вони спершу приїхали до Білорусі, а потім перейшли український кордон.

Якийсь час Фіалковського тримали в якомусь підвалі, але потім відпустили.

Щоправда, на російському кордоні його затримали співробітники СБУ, звинувативши у контрабанді шпигунської техніки.

Ексофіцер ФСБ потрапив під домашній арешт в Україні, але суд його лише оштрафував.

Фіалковський повернувся до Росії, де написав заяву про викрадення.

Цейка, який жив і працював у Санкт-Петербурзі, затримали, коли він збирався вилетіти до рідних, а решту учасників викрадення було оголошено в розшук, оскільки вони залишилися в Україні. В Україні, за даними газети, вони також опинилися під слідством, оскільки влаштували розбірки, не поділивши Range Rover.

Цейко, інвалід після нещасного випадку на виробництві, свою участь у викраденні категорично заперечував, називаючи себе жертвою обставин та шпигунсько-любовних інтриг самого колишнього контррозвідника.

Він наполягав, що екс-чекіст просто продав його співвітчизникам машину, після чого напросився їхати з ними у своїх справах за кордон, а поїздка супроводжувалася пиятиками у придорожніх кафе.

Як стверджували представники Цейка, пізніше Фіалковський без примусу перетинав кордони, жодного разу не просив допомоги ні у силовиків, ні у родичів, а його дружина навіть відвідувала потерпілого в Україні, де деякі ЗМІ називали росіянина "агентом спецслужб" із позивним "Філ".

Цейка було засуджено до 10 років колонії суворого режиму в РФ.

Адвокат засудженого білоруса Олександр Мелешко повідомив, що апеляційний суд змінив кваліфікацію скоєного з розбою (ст. 162 КК РФ) на легше пограбування (ст. 161 КК РФ), одночасно прибравши з обвинувачення у викраденні людини кваліфікуючу ознаку про небезпечну для здоров'я шкоду.

Однак термін покарання залишився майже тим же – 9 років та 6 місяців.