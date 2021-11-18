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В РФ белорусу, который вывез в Украину бывшего офицера ФСБ, смягчили приговор

Четверг, 18 ноября 2021, 10:19
Андрей Цейко, фото из личного архива via kommersant.ru

Апелляционная инстанция Московского облсуда в России смягчила квалификацию преступлений для белоруса Андрея Цейко, которого осудили ранее к 10 годам строгого режима за участие в нападении на коттедж бывшего офицера ФСБ Романа Фиалковского, но єто не сильно сказалось на приговоре. 

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Бывший офицер ФСБ Роман Фиалковский ныне владеет фирмой в сфере IT. На его коттедж в подмосковном Домодедово напали ночью в августе 2018 года. 

По версии правоохранителей, Андрей Цейко и двое его знакомых соотечественников – Виталий Юрченко и Петр Николаенко – проникли в дом и сделали хозяину укол некоего препарата, вывели его из дома, прихватив документы, и на его же Range Rover Sport увезли в сторону Гомеля. 

По дороге налетчики вымогали у жертвы 50 млн руб., а также успели переоформить на себя внедорожник. В итоге они сначала приехали в Беларусь, а потом перешли украинскую границу. 

Некоторое время Фиалковского держали в каком-то подвале, но потом отпустили. 

Правда, на российской границе его задержали сотрудники СБУ, обвинив в контрабанде шпионской техники. 

Экс-офицер ФСБ попал под домашний арест в Украине, но суд его всего лишь оштрафовал. 

Фиалковский вернулся в Россию, где написал заявление о похищении. 

Цейко, жившего и работавшего в Санкт-Петербурге, задержали, когда он собирался вылететь к родным, а остальные участники похищения были объявлены в розыск, поскольку остались в Украине. В Украине, по данным "Ъ", они также оказались под следствием, так как устроили разборку, не поделив Range Rover.

Цейко, инвалид после несчастного случая на производстве, свое участие в похищении категорически отрицал, называя себя жертвой обстоятельств и шпионско-любовных интриг самого бывшего контрразведчика.

Он настаивал, что экс-чекист просто продал его соотечественникам машину, после чего напросился ехать с ними по своим делам за границу, а поездка сопровождалась попойками в придорожных кафе. 

Как утверждали представители Цейко, позже Фиалковский без принуждения пересекал границы, ни разу не просил помощи ни у силовиков, ни у родственников, а его жена даже навещала потерпевшего в Украине, где некоторые СМИ называли россиянина "агентом спецслужб" с позывным "Фил".

Цейко был осужден на 10 лет колонии строгого режима в РФ. 

Адвокат осужденного белоруса Александр Мелешко сообщил, что апелляционный суд изменил квалификацию содеянного с разбоя (ст. 162 УК РФ) на более легкий грабеж (ст. 161 УК РФ), одновременно убрав из обвинения в похищении человека квалифицирующий признак об опасном для здоровья вреде.

Однако срок наказания остался почти прежним – 9 лет и 6 месяцев.

Темы: РосcияФСБ
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