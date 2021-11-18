Патрульна поліція пояснила, чому і як штрафує авто швидкої допомоги

Патрульна поліція пояснює, що автомобілі швидкої допомоги штрафують за перевищення швидкості на загальних підставах, однак правоохоронці ініціюють спеціальні номерні знаки для авто ШМД, щоб вирішити питання.

Джерело: перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: За його словами, останніми днями у мережі активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги (ШМД) за перевищення швидкісного режиму.

Представник поліції роз’яснює деякі питання з цього приводу.

Пряма мова: "По-перше, система працює автоматично: тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. Нагадую, що у патрульної поліції немає жодних списків "виключень", окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та дорожними номерними знаками.

По-друге, автомобілі ШМД мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка.

По-третє, якщо таке авто ШМД фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту. Але трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і така постанова буде скасована.

Зазначу, що такі заяви до нас надходили. За результатами розгляду постанови скасовуються. І будуть скасовуватись. Наразі, ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ ШМД, а інші — ми виявили самостійно…

Також ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки".