Патрульная полиция объяснила, почему и как штрафует авто скорой помощи

Патрульная полиция объясняет, что автомобили скорой помощи штрафуют за превышение скорости на общих основаниях, однако правоохранители инициируют специальные номерные знаки для авто СМП, чтобы решить вопрос.

Источник: первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: По его словам, в последние дни в сети активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи (СМП) за превышение скоростного режима.

Представитель полиции разъясняет некоторые вопросы по этому поводу.

Прямая речь: "Во-первых, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется по всем т/з, которые были идентифицированы. Напоминаю, что у патрульной полиции нет никаких списков "исключений", кроме т/з со специализированной регистрацией и дорожными номерными знаками.

Во-вторых, автомобили СМП имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 ПДД, выполняя неотложную служебную задачу, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 ПДД, при условии включения проблескового маячка.

В-третьих, если такой автомобиль СМП фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются исходя из предыдущего пункта. Но бывает, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено.

Отмечу, что такие заявления поступали к нам. По результатам рассмотрения постановления отменяются. И будут отменяться. Сейчас у нас есть 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений СМП, а другие мы обнаружили самостоятельно…

Также мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи".