Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія буде вести технічні перемовини з Білоруссю щодо повернення мігрантів додому

Четвер, 18 листопада 2021, 09:43
Єврокомісія буде вести технічні перемовини з Білоруссю щодо повернення мігрантів додому
Ерік Мамер. фото Flickr

Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

За його словами, перемовини будуть вестися з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції та Білоруссю. 

Речник наголосив, що від Білорусі очікують надання доступу для гуманітарної допомоги з-за кордону та забезпечення прихистку для мігрантів, які наразі перебувають в країні. 

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжує тримати контакт з країнами-членами щодо кризи на кордоні ЄС та Білорусі. Білорусь повинна надати доступ для гуманітарної допомоги і забезпечити прихисток для мігрантів, які перебувають в країні. Єврокомісія буде проводити технічні перемовини з УВКБ ООН, МОМ та Білоруссю щодо репатріацій", - повідомив він у своєму Twitter.  

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 17 листопада мала телефонні розмови щодо ситуації на білоруському кордоні з прем’єр-міністрами Латвії, Естонії і Литви, також президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом України Володимиром Зеленським, у розмові з останнім йшлося також про енергетичні питання

Нагадаємо, також напередодні Єврокомісія оголосила про надання 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі. 

Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок. Інших розселили в опалюваних приміщеннях. 

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

"Українська правда" у Threads

Теми: біженціБілорусьЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
біженці
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Рідна мати війна
Amazon, Hilton та інші компанії пообіцяли працевлаштувати в Європі понад 13 тисяч українських біженців
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: