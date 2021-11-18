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Еврокомиссия будет вести технические переговоры с Беларусью по возвращению мигрантов домой

Четверг, 18 ноября 2021, 09:43
Еврокомиссия будет вести технические переговоры с Беларусью по возвращению мигрантов домой
Эрик Мамер. фото Flickr

Еврокомиссия будет вести технические переговоры в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Об этом заявил главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

По его словам, переговоры будут вестись с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Беларусью.

Спикер подчеркнул, что от Беларуси ожидают предоставления доступа для гуманитарной помощи из-за границы и обеспечения убежища для находящихся в стране мигрантов.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен продолжает держать контакт со странами-членами по поводу кризиса на границе ЕС и Беларуси. Беларусь должна предоставить доступ для гуманитарной помощи и обеспечить убежище для находящихся в стране мигрантов. Еврокомиссия будет проводить технические переговоры с УВКБ ООН, МОМ и Беларусью по поводу репатриаций", - сообщил он в своем Twitter.

Урсула фон дер Ляен сообщила, что 17 ноября имела телефонные разговоры о ситуации на белорусской границе с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы, также президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским, в разговоре с последним речь шла также об энергетических вопросах.

Напомним, накануне Еврокомиссия объявила о предоставлении 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Насколько известно, на утро 18 ноября возле КПП "Брузги-Кузница" продолжает оставаться часть мигрантов из большой группы, которая подошла туда в понедельник. Остальных расселили в отапливаемых помещениях.

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Темы: беженцыБеларусьЕврокомиссия
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