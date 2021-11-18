Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський заявив Європі, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу

Четвер, 18 листопада 2021, 10:43
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - йдеться у заяві.

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому зв’язку президент України вкотре наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Сторони обговорили також загострення ситуації на кордоні Білорусі та Польщі. "Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

Теми: ЗеленськийгазціниЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба

Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

В ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

Усі новини...
Зеленський
"Добрий день. Я – олігарх". Як працюватиме деолігархізація Зеленського
"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat
У розслідуванні Bellingcat пояснюють, чому Єрмак "переніс" спецоперацію
Останні новини
02:50
У США виправдали підлітка, який вбив двох учасників заворушень
01:52
фотоКанада і Україна збудують космодром
01:10
Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат
00:19
відеоСаакашвілі етапували у військовий госпіталь
23:58
Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"
23:13
"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"
22:41
Президентську владу в США вперше отримала жінка, це тривало 85 хвилин
22:19
Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба
21:53
Новини 19 листопада: БЕБ не вистачає людей для запуску, банкноти до Дня Незалежності
21:38
НБУ наклав пів мільйона штрафів за порушення "колекторського" закону
Усі новини...