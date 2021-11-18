Зеленський заявив Європі, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - йдеться у заяві.

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому зв’язку президент України вкотре наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Сторони обговорили також загострення ситуації на кордоні Білорусі та Польщі. "Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"