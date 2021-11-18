Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський заявив Європі, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу

Четвер, 18 листопада 2021, 09:43
Зеленський заявив Європі, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - йдеться у заяві.

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому зв’язку президент України вкотре наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Сторони обговорили також загострення ситуації на кордоні Білорусі та Польщі. "Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

Теми: ЗеленськийгазціниЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Науседа побоювався "погіршення рішень НАТО" через твіт Зеленського
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: