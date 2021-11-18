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Зеленский заявил Европе, что Украина готова снизить стоимость транзита газа

Четверг, 18 ноября 2021, 09:43
Зеленский заявил Европе, что Украина готова снизить стоимость транзита газа
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово уменьшить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - говорится в заявлении.

Зеленский и фон дер Ляйен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. В этой связи президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является прежде всего угрозой безопасности для всей Европы.

Стороны также обсудили обострение ситуации на границе Беларуси и Польши. "Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия", - отметили в ОП.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

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Темы: ЗеленскийгазценыЕвропа
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