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Будівлю кінотеатру "Молодіжний" у Києві повернули місту

Четвер, 18 листопада 2021, 10:04
Будівлю кінотеатру Молодіжний у Києві повернули місту
Фото sud.ua

Київська міська прокуратура у судовому порядку повернула столичній громаді будівлю кінотеатру "Молодіжний" у Святошинському районі Києва, яка у незаконний спосіб вибула з комунальної власності на користь приватних осіб.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Будівля кінотеатру "Молодіжний" по вул. Рубежівській у м.Києві, яку побудовано ще у 1958 році, є власністю територіальної громади міста Києва. Рішення про відчуження вказаної будівлі не приймалось, її приватизація не проводилась.

Однак, як з’ясувалося, право власності на це приміщення було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого свідоцтва про право власності. У подальшому будівлю було перепродано.

За вказаних обставин, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Київради про витребування цього майна.

Святошинський районний суд Києва погодився з доводами прокурора щодо незаконності вибуття з комунальної власності спірної будівлі та своїм рішенням задовільнив позов Київської міської прокуратури, витребувавши на користь територіальної громади цей об’єкт.

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