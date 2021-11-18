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Здание кинотеатра "Молодежный" в Киеве вернули городу

Четверг, 18 ноября 2021, 10:04
Здание кинотеатра Молодежный в Киеве вернули городу
Фото sud.ua

Киевская городская прокуратура в судебном порядке вернула столичной общине здание кинотеатра "Молодежный" в Святошинском районе Киева, которое незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частных лиц.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Здание кинотеатра "Молодежный" на ул. Рубежевской в ​​Киеве, построенное еще в 1958 году, является собственностью территориальной общины города Киева. Решение об отчуждении указанного здания не принималось, его приватизация не проводилась.

Однако, как выяснилось, право собственности на это помещение было зарегистрировано физическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности. В дальнейшем здание было перепродано.

В указанных обстоятельствах Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Киевсовета об истребовании этого имущества.

Святошинский районный суд Киева согласился с доводами прокурора о незаконности выбытия из коммунальной собственности спорного здания и своим решением удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры, истребовав в пользу территориального общества этот объект.

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