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У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок

Четвер, 18 листопада 2021, 11:06
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Правоохоронці встановлюють обставини нічної стрілянини в метро Харкова.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: Зазначається, що 17 листопада близько 23 години у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок.

Чоловік почав робити вказаним особам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. У свою чергу, студенти почали нецензурно лаятись на адресу чоловіка.

Після виходу з вагону на платформі станції метро "Держпром" конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка.

Колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною.

Досудове розслідування здійснює поліція.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо: Нещодавнє дослідження довело, що правильне носіння масок зменшує кількість потенційних випадків Covid-19 на 53%.

Українська правда
Теми: Харківметропрокуратура


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