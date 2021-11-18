В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок

Правоохранители устанавливают обстоятельства ночной стрельбы в метро Харькова.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: Отмечается, что 17 ноября около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

После выхода из вагона на платформе станции метро "Госпром" конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину.

Бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляет полиция.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним: Недавнее исследование доказало, что правильное ношение масок уменьшает количество потенциальных случаев Covid-19 на 53%.