В окупованому Криму – максимуми за новими випадками Covid та смертями

В окупованому Росією Криму за добу 17 листопада зафіксовано 878 нових випадків коронавірусу – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади

Деталі: Померли за останню добу в Криму 23 пацієнти з коронавірусом – це також антирекорд із початку пандемії. До цього максимальна кількість жертв становила 21 – вона була зафіксована 6 листопада.

Одужали за добу 875 мешканців окупованого Криму.

Загалом за час пандемії на території Кримського півострова зареєстрували 111 248 випадків коронавірусу, одужала 98 931 особа, померла 3 331 людина.