Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму – максимуми за новими випадками Covid та смертями

Четвер, 18 листопада 2021, 11:42
Фото "Крыминформ"

В окупованому Росією Криму за добу 17 листопада зафіксовано 878 нових випадків коронавірусу – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади

Деталі: Померли за останню добу в Криму 23 пацієнти з коронавірусом – це також антирекорд із початку пандемії. До цього максимальна кількість жертв становила 21 – вона була зафіксована 6 листопада.

Одужали за добу 875 мешканців окупованого Криму.

Загалом за час пандемії на території Кримського півострова зареєстрували 111 248 випадків коронавірусу, одужала 98 931 особа, померла 3 331 людина.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"

Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером

Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

фотоКанада і Україна збудують космодром

Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

Усі новини...
Крим
Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто як голосував
В окупованому Криму епідемія не вщухає: новий антирекорд Covid
Окупанти тримають у неволі в Криму більше 100 переслідуваних осіб
Останні новини
12:36
У Чехії і Словаччині рекордне за час пандемії число заражень коронавірусом
12:07
фотоУ Львові маршрутка збила двох жінок, одну “протягнула” аж до кінцевої
12:04
Через сильний вітер у Польщі загинула одна людина
11:45
У Сенаті США запропонували санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну
11:31
Оновилася Web-версія Telegram
11:21
Окупований Крим побив добовий максимум хворих на Covid
11:01
Президент Азербайджану і прем’єр Вірменії проведуть зустріч у Брюсселі
10:53
Міненерго призначило Віктора Пинзеника членом наглядової ради МГУ незаконно — аналітик
10:42
США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї
10:07
Канада дозволила щеплення вакциною Pfizer дітям із 5 років
Усі новини...