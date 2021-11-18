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В окупованому Криму – максимуми за новими випадками Covid та смертями

Четвер, 18 листопада 2021, 10:42
В окупованому Криму – максимуми за новими випадками Covid та смертями
Фото "Крыминформ"

В окупованому Росією Криму за добу 17 листопада зафіксовано 878 нових випадків коронавірусу – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади

Деталі: Померли за останню добу в Криму 23 пацієнти з коронавірусом – це також антирекорд із початку пандемії. До цього максимальна кількість жертв становила 21 – вона була зафіксована 6 листопада.

Одужали за добу 875 мешканців окупованого Криму.

Загалом за час пандемії на території Кримського півострова зареєстрували 111 248 випадків коронавірусу, одужала 98 931 особа, померла 3 331 людина.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019
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