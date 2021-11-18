В оккупированном Крыму – максимумы по новым случаям Covid и смертям

В оккупированном Россией Крыму за сутки 17 ноября зафиксировано 878 новых случаев коронавируса – это максимум с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей

Детали :Умерли за последние сутки в Крыму 23 пациента с коронавирусом – это тоже антирекорд с начала пандемии. До этого максимальное количество жертв составляло 21 – оно было зафиксировано 6 ноября.

Выздоровели за сутки 875 жителей оккупированного Крыма.

Всего за время пандемии на территории Крымского полуострова зарегистрировали 111 248 случаев коронавируса, выздоровел 98 931 человек, умер 3 331 человек.