В оккупированном Крыму – максимумы по новым случаям Covid и смертям
Четверг, 18 ноября 2021, 11:42
В оккупированном Россией Крыму за сутки 17 ноября зафиксировано 878 новых случаев коронавируса – это максимум с начала пандемии.
Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей
Детали :Умерли за последние сутки в Крыму 23 пациента с коронавирусом – это тоже антирекорд с начала пандемии. До этого максимальное количество жертв составляло 21 – оно было зафиксировано 6 ноября.
Выздоровели за сутки 875 жителей оккупированного Крыма.
Всего за время пандемии на территории Крымского полуострова зарегистрировали 111 248 случаев коронавируса, выздоровел 98 931 человек, умер 3 331 человек.