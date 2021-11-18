Українці, які застрягли в Туреччині через смерть учасника групи, повертаються додому

Група українських туристів, які не могли залишити територію Туреччини через смерть одного із членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла, у четвер повернуться в Україну.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"За результатами роботи, проведеної дипломатичними установами України в Туреччині із компетентними органами, зокрема із прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, нам вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян України додому", - сказав Кулеба.

За словами міністра, українці повертаються 18 листопада двома групами в Запоріжжя та Київ.

"Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина. Ми ніколи не кинемо своїх у біді. Це непорушний принцип", - додав Кулеба.

Одна з учасниць групи туристів Ірина Громико також написала у соцмережі, що заборону на виїзд із Туреччини для них знято.

Нагадаємо, як розповіла одна з учасниць туристичної групи Ірина Громико, група людей із Києва, Рівного і Запоріжжя прибула до Туреччини 15 жовтня і вирушила в похід Лікійською стежкою. 17 жовтня один з учасників групи скоїв самогубство.

За її словами, учасникам туристичної групи заборонили виїздити з Туреччини до завершення судово-медичної експертизи. Померлого вже поховали в Україні 22 жовтня.