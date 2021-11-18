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Украинцы, застрявшие в Турции из-за смерти участника группы, возвращаются домой

Четверг, 18 ноября 2021, 11:54
Фото из Facebook Ирины Громыко

Группа украинских туристов, которые не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла, в четверг вернутся в Украину.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"По результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан в Украину", - сказал Кулеба.

По словам министра, украинцы возвращаются 18 ноября двумя группами в Запорожье и Киев.

"Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина. Украина никогда не бросает своих в беде. Это незыблемый принцип", - добавил Кулеба.

Одна из участниц группы туристов Ирина Громыко также написала в соцсети, что запрет на выезд из Турции для них снят.

Напомним, как рассказала одна из участниц туристической группы Ирина Громыко, группа людей из Киева, Ровно и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября и отправилась в поход по Ликийской тропе. 17 октября один из участников группы совершил самоубийство.

По ее словам, участникам туристической группы запретили выезжать из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Умершего уже похоронили в Украине 22 октября.

Темы: Турция
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