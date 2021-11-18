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Верховна Рада врегулювала використання зброї та спецзасобів прикордонниками

Четвер, 18 листопада 2021, 12:08
фото з сайту "Слуги народу"

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та зброї українськими прикордонниками.

Джерело: трансляція засідання паламенту 18 листопада, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Законопроєкт №5232 271 голосом прийнято у другому читанні і в цілому.

Як пояснив народний депутат від "Слуги народу", автор законодавчої ініціативи Юрій Здебський, раніше прикордонники використовували всі сили і засоби підзаконними актами, наказами МВС тощо. Тепер їхня діяльність буде передбачена законодавчо.

Серед головних змін також запровадження визначення поверхневої перевірки.

Пряма мова Демченка: "Нині внесено зміни до закону України "Про Державну прикордонну службу України", якими врегульовано прогалини в законодавстві щодо особливостей використання та застосування особовим складом Державної прикордонної служби України заходів примусу, бойової техніки, озброєння, а також врегульовано порядок здійснення поверхневої перевірки.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаВерховна Рада


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