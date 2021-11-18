Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховна Рада врегулювала використання зброї та спецзасобів прикордонниками

Четвер, 18 листопада 2021, 11:08
Верховна Рада врегулювала використання зброї та спецзасобів прикордонниками
фото з сайту "Слуги народу"

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та зброї українськими прикордонниками.

Джерело: трансляція засідання паламенту 18 листопада, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Законопроєкт №5232 271 голосом прийнято у другому читанні і в цілому.

Як пояснив народний депутат від "Слуги народу", автор законодавчої ініціативи Юрій Здебський, раніше прикордонники використовували всі сили і засоби підзаконними актами, наказами МВС тощо. Тепер їхня діяльність буде передбачена законодавчо.

Серед головних змін також запровадження визначення поверхневої перевірки.

Пряма мова Демченка: "Нині внесено зміни до закону України "Про Державну прикордонну службу України", якими врегульовано прогалини в законодавстві щодо особливостей використання та застосування особовим складом Державної прикордонної служби України заходів примусу, бойової техніки, озброєння, а також врегульовано порядок здійснення поверхневої перевірки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: