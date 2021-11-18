Верховная Рада урегулировала использование оружия и спецсредств пограничниками

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и оружия украинскими пограничниками.

Источник: трансляция заседания паламента 18 ноября, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Законопроект №5232 271 голосом принят во втором чтении и в целом.

Как пояснил народный депутат от "Слуги народа", автор законодательной инициативы Юрий Здебский, ранее пограничники использовали все силы и средства подзаконными актами, приказами МВД и т.п. Теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно.

Среди основных изменений также введение определения поверхностной проверки.

Прямая речь Демченко: "В настоящее время внесены изменения в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины", которыми урегулированы пробелы в законодательстве об особенностях использования и применения личным составом Государственной пограничной службы Украины мер принуждения, боевой техники, вооружения, а также урегулирован порядок осуществления поверхностной проверки".