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Верховная Рада урегулировала использование оружия и спецсредств пограничниками

Четверг, 18 ноября 2021, 11:08
Верховная Рада урегулировала использование оружия и спецсредств пограничниками
фото с сайта "Слуги народа"

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и оружия украинскими пограничниками.

Источник: трансляция заседания паламента 18 ноября, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Законопроект №5232 271 голосом принят во втором чтении и в целом.

Как пояснил народный депутат от "Слуги народа", автор законодательной инициативы Юрий Здебский, ранее пограничники использовали все силы и средства подзаконными актами, приказами МВД и т.п. Теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно.

Среди основных изменений также введение определения поверхностной проверки.

Прямая речь Демченко: "В настоящее время внесены изменения в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины", которыми урегулированы пробелы в законодательстве об особенностях использования и применения личным составом Государственной пограничной службы Украины мер принуждения, боевой техники, вооружения, а также урегулирован порядок осуществления поверхностной проверки".

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаВерховная Рада
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