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У двох пожежах загинули 8 дітей

Четвер, 18 листопада 2021, 11:06
У двох пожежах загинули 8 дітей
Фото ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Загалом 8 дітей загинули у двох пожежах у Хмельницькій та Вінницькій областях 17 та 18 листопада.

Джерело: ДСНССуспільне, поліція Вінницької області

Деталі: Увечері 17 листопада сталася пожежа у житловому будинку на вул. Гагаріна в с. Медисівка на Хмельниччині, в якій загинули 4 дітей від 1 до 6 років.

Повідомляється, що загоряння ліквідували господарі будинку ще до прибуття рятувальників.

На пожежі виявили тіла чотирьох дітей 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження. 

 
Фото ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Як повідомив Суспільному керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, діти перебували самі у кімнаті з пічкою. Двері печі були відкриті і від тепла почала займатися кімната.   

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною), та ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) ККУ.

Батьків уже допитали. Поліція з’ясувала, що жінка ніде не працювала, адже доглядала за дітьми, а чоловік працював на різних роботах.

У день трагедії жінка була вдома, а її чоловік пішов на тимчасові заробітки до лісу. Близько 17 години він повернувся додому у стані алкогольного сп'яніння. Батьки повечеряли та лягли на ліжко дивитися телевізор і заснули. Діти у цей момент перебували у іншій кімнаті.

Пізніше чоловік прокинувся та помітив, що у кімнаті дітей виникла пожежа. Він виніс дітей на вулицю, де їм надавали першу домедичну допомогу, однак врятувати їх життя не вдалося.

18 листопада, ймовірно, через отруєння продуктами горіння, загинуло знов четверо дітей та двоє дорослих у Вінницькій області.

Загиблу сім'ю виявила вранці староста села.

У поліції Вінницької області повідомили, що трагедія сталася у селі Мар’янівка.

Серед загиблих 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їх діти віком 6, 8, 9 та 11 років. 

 

За попередньою інформацією, трагедія могла трапитись через тління несправної проводки.

Поліція розслідує кримінальне провадження за п. 1,2, ч. 2, ст. 115 ККУ з відміткою "нещасний випадок".

Українська правда

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Теми: пожежадітиХмельниччинаВінницька область
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