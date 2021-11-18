В двух пожарах погибли 8 детей

В общей сложности 8 детей погибли в двух пожарах в Хмельницкой и Винницкой областях 17 и 18 ноября.

Источник: ГСЧС, Общественное, полиция Винницкой области

Детали: Вечером 17 ноября произошел пожар в жилом доме по ул. Гагарина в с. Медисовка в Хмельницкой области, в котором погибли 4 детей от 1 до 6 лет.

Сообщается, что возгорание ликвидировали хозяева дома еще до прибытия спасателей.

На пожаре обнаружили тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

Фото ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Как сообщил Общественному руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, дети находились сами в комнате с печкой. Дверь печи была открыта и от тепла загорелась комната.

Полиция начала уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком), и ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Родителей уже допросили. Полиция выяснила, что женщина нигде не работала, поскольку ухаживала за детьми, а мужчина работал на разных работах.

В день трагедии женщина была дома, а ее муж ушел на временные заработки в лес. Около 17 часов он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Родители поужинали и легли на кровать смотреть телевизор и уснули. Дети в этот момент находились в другой комнате.

Позже мужчина очнулся и заметил, что в комнате детей возник пожар. Он вынес детей на улицу, где им оказывали первую домедицинскую помощь, однако спасти их жизни не удалось.

18 ноября, вероятно, из-за отравления продуктами горения, погибли снова четверо детей и двое взрослых в Винницкой области.

Погибшую семью обнаружила утром староста села.

В полиции Винницкой области сообщили, что трагедия произошла в селе Марьяновка.

Среди погибших 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

По предварительной информации, трагедия могла случиться из-за тления неисправной проводки.

Полиция расследуют уголовное производство по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 УКУ с отметкой "несчастный случай".