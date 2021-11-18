Велика група мігрантів штурмувала польський кордон, частині вдалося прорватись

У Польщі повідомили про спробу силового перетину кордону великою групою мігрантів. Це сталося за близько 100 км від КПП "Брузги-Кузьниця", де останніми днями перебувала найбільша група.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Польщі вранці 18 листопада. Сам інцидент стався вночі.

Мігранти спробували перейти кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка. Повідомляється, що польські прикордонники затримали групу з близька 100 мігрантів.

"Білоруські служби спершу провели підготовку і, найімовірніше, пошкодили паркан. Потім вони примусили мігрантів кидатися камінням у польських військових, щоб відволікти їх, а спроба перетину кордону сталася за кількасот метрів від того місця", - йдеться у повідомленні у Міноборони Польщі.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Там заявили також, що всім процесом "керували солдати білоруського спецназу".

Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Як випливає з інформації, яку наводить RMF24, у спробі перетину кордону брали участь кількасот людей і затримані - це тільки ті, кому вдалося прорватися через бар'єр.

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За даними кореспондента RMF24, у сутичках постраждали кілька людей - чоловік, жінка і троє дітей, їх госпіталізували.

Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що у прикордонників кидалися камінням і світили в очі лазерами, а для перетину бар’єру підготували спеціальну кладку. З білоруського боку, за її словами, перебували з десяток військових, було чути вибухи петард і постріли, ймовірно з сигнального пістолета.

Нагадаємо, Польща схвалила законодавство, яке дозволяє негайно видворяти людей, затриманих одразу після нелегального перетину кордону.

Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок, там ніч минула спокійно. Інших мігрантів розселили в опалюваних приміщеннях.

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