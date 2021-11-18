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Велика група мігрантів штурмувала польський кордон, частині вдалося прорватись

Четвер, 18 листопада 2021, 12:16
фото AFP via Getty Images

У Польщі повідомили про спробу силового перетину кордону великою групою мігрантів. Це сталося за близько 100 км від КПП "Брузги-Кузьниця", де останніми днями перебувала найбільша група. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Польщі вранці 18 листопада. Сам інцидент стався вночі.

Мігранти спробували перейти кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка. Повідомляється, що польські прикордонники затримали групу з близька 100 мігрантів. 

"Білоруські служби спершу провели підготовку і, найімовірніше, пошкодили паркан. Потім вони примусили мігрантів кидатися камінням у польських військових, щоб відволікти їх, а спроба перетину кордону сталася за кількасот метрів від того місця", - йдеться у повідомленні у Міноборони Польщі.

Там заявили також, що всім процесом "керували солдати білоруського спецназу".

Як випливає з інформації, яку наводить RMF24, у спробі перетину кордону брали участь кількасот людей і затримані - це тільки ті, кому вдалося прорватися через бар'єр. 

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За даними кореспондента RMF24, у сутичках постраждали кілька людей - чоловік, жінка і троє дітей, їх госпіталізували. 

Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що у прикордонників кидалися камінням і світили в очі лазерами, а для перетину бар’єру підготували спеціальну кладку. З білоруського боку, за її словами, перебували з десяток військових, було чути вибухи петард і постріли, ймовірно з сигнального пістолета. 

Нагадаємо, Польща схвалила законодавство, яке дозволяє негайно видворяти людей, затриманих одразу після нелегального перетину кордону. 

Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок, там ніч минула спокійно. Інших мігрантів розселили в опалюваних приміщеннях. 

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Теми: ПольщакордонБілорусьміграціянадзвичайна подія


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