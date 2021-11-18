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Большая группа мигрантов штурмовала польскую границу, части удалось прорваться

Четверг, 18 ноября 2021, 11:16
Большая группа мигрантов штурмовала польскую границу, части удалось прорваться

В Польше сообщили о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов. Это произошло в около 100 км от КПП "Брузги-Кузьница", где в последние дни находилась самая большая группа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Польши утром 18 ноября. Сам инцидент произошел ночью.

Мигранты попытались перейти границу возле села Дубичи Церковные, в районе города Гайновка. Сообщается, что польские пограничники задержали группу из около 100 мигрантов.

"Белорусские службы сначала провели подготовку и, скорее всего, повредили забор. Затем они заставили мигрантов бросаться камнями в польских военных, чтобы отвлечь их, а попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров от того места", - говорится в сообщении в Минобороны Польши.

Там заявили также, что всем процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".

Как следует из информации, которую приводит RMF24, в попытке пересечения границы участвовали несколько сотен человек и задержанные - это только те, кому удалось прорваться через барьер.

По данным корреспондента RMF24, в столкновениях пострадали несколько человек – мужчина, женщина и трое детей, их госпитализировали. Спикер пограничников Анна Михальская рассказала, что в пограничников бросались камнями и светили в глаза лазерами, а для пересечения барьера подготовили специальные конструкции. С белорусской стороны, по её словам, находились с десяток военных, были слышны взрывы петард и выстрелы, предположительно из сигнального пистолета.

Напомним, Польша одобрила законодательство, позволяющее немедленно выдворять людей, задержанных сразу после нелегального пересечения границы.

Как известно, на утро 18 ноября возле КПП "Брузги-Кузница" продолжала оставаться часть мигрантов из большой группы, подошедшей туда в понедельник, там ночь прошла спокойно. Других мигрантов расселили в отапливаемых помещениях.

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Темы: ПольшаграницаБеларусьмиграциячрезвычайное происшествие
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