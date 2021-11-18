Ексмер Києва Омельченко потрапив до лікарні з ковідом

Депутата Київської міської ради, ексмера столиці Олександра Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень внаслідок коронавірусної хвороби.

Джерело: нинішній очільник столиці Віталій Кличко, відкриваючи засідання Київради 18 листопада

Пряма мова: "На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко знаходиться зараз у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень.

Побажаємо йому одужання найскорішого та чекаємо знову у нашій залі".



Деталі: Кличко поінформував депутатів, що в Києві трохи зменшилась кількість захворювань на ковід, але ситуація з пандемією залишається ще складною. Мер закликав усіх дотримуватися ключових правил карантину.