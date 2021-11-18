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Экс-мэр Киева Омельченко угодил в больницу с коронавирусом

Четверг, 18 ноября 2021, 11:26
Экс-мэр Киева Омельченко угодил в больницу с коронавирусом
Александр Омельченко. фото из его Facebook

Депутат Киевского городского совета, экс-мер столицы Александр Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких в результате коронавирусной болезни.

Источник: нынешний глава столицы Виталий Кличко, открывая заседание Киевсовета 18 ноября

Прямая речь: "На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится сейчас в больнице, в таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких.

Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем снова в нашем зале".

Детали: Кличко проинформировал депутатов, что в Киеве немного уменьшилось количество заболеваний ковидом, но ситуация с пандемией остается еще сложной. Мэр призвал всех соблюдать ключевые правила карантина.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевCovid-2019Омельченко
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