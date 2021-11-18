Морози підв'януть, але на зміну прийдуть дощі з мокрим снігом

В Україні найближчої добу очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 19 листопада у західних областях очікується дощ. Температура вночі 0-5°, вдень 5-10° тепла. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

На решті території, крім південних та східних областей, вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень помірний дощ.

Температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. У східних областях вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на п'ятницю невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень помірний дощ. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

20 листопада в Україні очікуються невеликі дощі. Вночі в Карпатах, а також на сході та північному сході країни місцями з мокрим снігом, удень у західних та північних областях без істотних опадів.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні до 14°. На сході та північному сході вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У столиці в ніч на суботу невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Пряма мова Діденко: "20-21 листопада стане ще тепліше на пару градусів, проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологе, з опадами, вітер - поривчастим.

З понеділка-вівторка знову похолодає, а ближче до наступних вихідних – знову потеплішає".