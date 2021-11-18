Морозы подвянут, но на смену придут дожди с мокрым снегом

В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook



Детали: 19 ноября в западных областях ожидается дождь. Температура ночью 0-5°, днем 5-10° тепла. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0°.



На остальной территории, кроме южных и восточных областей, ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем умеренный дождь.



Температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.



Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.



В Киеве в ночь на пятницу небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем умеренный дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.



20 ноября в Украине ожидаются небольшие дожди. Ночью в Карпатах, а также на востоке и северо-востоке страны местами с мокрым снегом, днем в западных и северных областях без существенных осадков.



Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге местами до 14°. На востоке и северо-востоке ночью около 0°, днем 3-8° тепла.



В столице в ночь на субботу небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

Прямая речь Диденко: "20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистым.

С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет".