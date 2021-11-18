ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна залишилась "червоною"

Рада Європейського союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки.

Про це пише "Європейська правда".

До "зеленого" списку була додана Індонезія, загалом перелік тепер налічує 19 країн. Україна залишається у "червоному" списку.

"Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - йдеться у заяві Ради ЄС.

Перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".