Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна залишилась "червоною"

Четвер, 18 листопада 2021, 13:05
фото: pixabay

Рада Європейського союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки.

Про це пише "Європейська правда".

До "зеленого" списку була додана Індонезія, загалом перелік тепер налічує 19 країн. Україна залишається у "червоному" списку.

"Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - йдеться у заяві Ради ЄС.

Перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

Теми: ЄСУкраїнаCovid-2019вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

фотоУ європейському зоопарку – спалах коронавірусу серед тварин

Усі новини...
ЄС
ЄС хоче обмежити доступ на свій ринок товарів, пов’язаних з вирубкою лісів
В ЄС розкритикували РФ, яка знищила ракетою свій супутник і ледь не вивела з ладу МКС
Ніч на КПП з Польщею минула спокійно, частина мігрантів переночували в приміщенні
Останні новини
02:20
Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
01:30
Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі
00:35
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
23:41
Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії
22:41
Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу
22:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"
21:57
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
21:02
Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря
20:22
Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про "російський Крим"
19:44
Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію
Усі новини...