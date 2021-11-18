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ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

Четверг, 18 ноября 2021, 12:05
ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась красной
фото: pixabay

Совет Европейского Союза обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на несущественные поездки.

Об этом пишет "Европейская правда".

В "зеленый" список была добавлена ​​Индонезия, в целом перечень теперь насчитывает 19 стран. Украина остается в "красном" списке.

"Необязательные поездки в ЕС из стран или организаций, не указанных в Приложении I, подлежат временным ограничениям на поездки. Это не нарушает возможности стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Список будут продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Как известно, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Впрочем, ряд стран ЕС в той или иной степени оставили открытыми границы для украинских путешественников.

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

Темы: ЕСУкраинаCovid-2019вакцинациякоронавирус
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