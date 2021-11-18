Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В лісі біля кордону Польщі і Білорусі померла однорічна дитина мігрантів

Четвер, 18 листопада 2021, 14:17
фото з Твіттера рятувальників

Рятувальники Польського центру міжнародної допомоги повідомили про загибель однорічної дитини мігрантів в лісі при польсько-білоруському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Близько 2 ночі рятувальники отримали повідомлення про людей у ​​лісі, які потребують допомоги. На місці виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.

"Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка рвана рана на руці, а у жінки колота рана на гомілці. Їх однорічна дитина померла в лісі", - повідомили рятувальники в Twitter.

За їх даними, сирійці блукали у лісі понад півтора місяці.

Медична рятувальна група PCPM – це група швидкого реагування на гуманітарні кризи, створена в Польському центрі міжнародної допомоги.

Група стежить за тим, щоб люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті. "Вони отримують гуманітарну допомогу. Ми не залишаємо людей без допомоги", - написали вони в Twitter.

Голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щесновіч повідомив, що наразі на кордоні загинули 11 осіб. Загибель однорічної дитини збільшує цю цифру до 12.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

Теми: БілорусьбіженціПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба

Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

В ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

Усі новини...
Білорусь
G7: створена Лукашенком міграційна криза не змусить забути про ситуацію в Білорусі
Велика група мігрантів штурмувала польський кордон, частині вдалося прорватись
Єврокомісія буде вести технічні перемовини з Білоруссю щодо повернення мігрантів додому
Останні новини
03:48
Україна постачає в Угорщину газ, не транзит з Росії – Макогон
02:50
У США виправдали підлітка, який вбив двох учасників заворушень
01:52
фотоКанада і Україна збудують космодром
01:10
Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат
00:19
відеоСаакашвілі етапували у військовий госпіталь
23:58
Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"
23:13
"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"
22:41
Президентську владу в США вперше отримала жінка, це тривало 85 хвилин
22:19
Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба
21:53
Новини 19 листопада: БЕБ не вистачає людей для запуску, банкноти до Дня Незалежності
Усі новини...