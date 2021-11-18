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В лісі біля кордону Польщі і Білорусі померла однорічна дитина мігрантів

Четвер, 18 листопада 2021, 13:17
В лісі біля кордону Польщі і Білорусі померла однорічна дитина мігрантів
фото з Твіттера рятувальників

Рятувальники Польського центру міжнародної допомоги повідомили про загибель однорічної дитини мігрантів в лісі при польсько-білоруському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Близько 2 ночі рятувальники отримали повідомлення про людей у ​​лісі, які потребують допомоги. На місці виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.

"Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка рвана рана на руці, а у жінки колота рана на гомілці. Їх однорічна дитина померла в лісі", - повідомили рятувальники в Twitter.

За їх даними, сирійці блукали у лісі понад півтора місяці.

Медична рятувальна група PCPM – це група швидкого реагування на гуманітарні кризи, створена в Польському центрі міжнародної допомоги.

Група стежить за тим, щоб люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті. "Вони отримують гуманітарну допомогу. Ми не залишаємо людей без допомоги", - написали вони в Twitter.

Голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щесновіч повідомив, що наразі на кордоні загинули 11 осіб. Загибель однорічної дитини збільшує цю цифру до 12.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьбіженціПольща
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