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В лесу у границы Польши и Беларуси умер годовалый ребенок мигрантов

Четверг, 18 ноября 2021, 13:17
В лесу у границы Польши и Беларуси умер годовалый ребенок мигрантов
фото из Твиттера спасателей

Спасатели Польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Около 2 ночи спасатели получили сообщения о людях в лесу, нуждающихся в помощи. На месте обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили спасатели в Twitter.

По их данным, сирийцы бродили в лесу более полутора месяцев.

Медицинская спасательная группа PCPM – это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная в Польском центре международной помощи.

Группа следит за тем, чтобы люди, получившие помощь, не остались в одиночестве. "Они получают гуманитарную помощь. Мы не оставляем людей без помощи", – написали они в Twitter.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Гибель годовалого ребенка увеличивает эту цифру до 12.

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Темы: БеларусьбеженцыПольша
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