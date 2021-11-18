Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В лесу у границы Польши и Беларуси умер годовалый ребенок мигрантов

Четверг, 18 ноября 2021, 14:17
фото из Твиттера спасателей

Спасатели Польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Около 2 ночи спасатели получили сообщения о людях в лесу, нуждающихся в помощи. На месте обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили спасатели в Twitter.

По их данным, сирийцы бродили в лесу более полутора месяцев.

Медицинская спасательная группа PCPM – это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная в Польском центре международной помощи.

Группа следит за тем, чтобы люди, получившие помощь, не остались в одиночестве. "Они получают гуманитарную помощь. Мы не оставляем людей без помощи", – написали они в Twitter.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Гибель годовалого ребенка увеличивает эту цифру до 12.

Темы: БеларусьбеженцыПольша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси

Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

фотоВ Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ

Все новости...
Беларусь
Группа семи: созданный Лукашенко миграционный кризис не заставит забыть о ситуации в Беларуси
Большая группа мигрантов штурмовала польскую границу, части удалось прорваться
Еврокомиссия будет вести технические переговоры с Беларусью по возвращению мигрантов домой
Последние новости
03:50
В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
02:58
До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ
02:20
После наводнения в Канаде спасатели нашли тела троих погибших
01:30
Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси
00:35
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта
23:41
Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России
22:41
Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
22:23
В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"
21:57
Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT
21:02
Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю
Все новости...