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В України є європейська перспектива, але наразі бракує консенсусу в ЄС – Матернова

Четвер, 18 листопада 2021, 14:47
В України є європейська перспектива, але наразі бракує консенсусу в ЄС – Матернова
фото: pixabay

Наразі у Євросоюзі немає консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи, заявила керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. На цей момент, і ми досить відкрито говоримо про це – зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає", - сказала Матернова, коментуючи заклик президента Володимира Зеленського після саміту Україна-ЄС надати європейську перспективу Україні.

Втім, Матернова підкреслила, що вона особисто "вірить у те, що Україна має європейську перспективу". 

"У той же час, поки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми тощо ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою", - додала вона.

Матернова зазначила, що не погоджується з думкою про те, що нинішнє керівництво України саботує європейську інтеграцію України. 

"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався у справах. Відносини з ЄС – це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором", - сказала вона.

Матернова зазначила, що, навпаки, думає, що зараз між ЄС та Україною є набагато більше спільної роботи та реальна щоденна взаємодія щодо низки різних секторів.

Верховна рада у жовтні закликала визнати перспективу членства України напередодні саміту з ЄС.

Україна сподівається отримати європейську перспективу від ЄС, щоб мати потужну мотивацію для реформ і щоб геополітична ситуація у Східній Європі стала більш визначеною і певною, заявляв також глава МЗС Дмитро Кулеба.

Читайте також: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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