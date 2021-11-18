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У Украины есть европейская перспектива, но не хватает консенсуса в ЕС – Матернова

Четверг, 18 ноября 2021, 14:47
У Украины есть европейская перспектива, но не хватает консенсуса в ЕС – Матернова
фото: pixabay

Пока в Евросоюзе нет консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы, заявила руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель гендиректора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

Об этом она сказала в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. На данный момент, и мы достаточно открыто говорим об этом – сейчас Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса на этот счет нет", - сказала Матернова, комментируя призыв президента Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС предоставить европейскую перспективу Украине.

Впрочем, Матернова подчеркнула, что она лично "верит в то, что у Украины есть европейская перспектива".

"В то же время, пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и т.д. мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной", - добавила она.

Матернова отметила, что не согласна с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию.

"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором", - сказала она.

Матернова отметила, что, наоборот, думает, что сейчас между ЕС и Украиной гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие по ряду секторов.

Верховная рада в октябре призвала признать перспективу членства Украины в преддверии саммита с ЕС.

Украина надеется получить европейскую перспективу от ЕС, чтобы иметь мощную мотивацию для реформ и геополитическая ситуация в Восточной Европе стала более определенной и определенной, заявлял также глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Промежуточная интеграция: как решить вопросы членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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