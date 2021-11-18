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Одного з міністрів хотіли вбити. Монастирський готує про це брифінг

Четвер, 18 листопада 2021, 16:31
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дасть брифінг щодо затримання осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду.

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського Уряду".

Деталі: В повідомленні не вказується, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання.

Брифінг розпочнеться о 17:30.

Українська правда
Теми: МВСКабінет міністрів


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