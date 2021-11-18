Одного з міністрів хотіли вбити. Монастирський готує про це брифінг
Четвер, 18 листопада 2021, 16:31
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дасть брифінг щодо затримання осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду.
Джерело: повідомлення МВС
Дослівно: "18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського Уряду".
Деталі: В повідомленні не вказується, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання.
Брифінг розпочнеться о 17:30.
Українська правда