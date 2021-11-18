Одного из министров хотели убить. Монастырский готовит брифинг

Министр внутренних дел Денис Монастырский даст брифинг по поводу задержания лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства".

Детали: В сообщении не указывается, о ком именно идет речь и когда произошло задержание. Брифинг начнется в 17.30.