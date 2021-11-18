У одного зі "слуг" у Раді загорілось місце голосування

У Верховній Раді під час позачергового засідання задимівся пульт для голосування депутата з фракція "Слуга народу" Артема Нагаєвського.

Джерело: Трансляція засідання, Facebook сторінка нардепки Наталії Піпи, Telegram-канал нардепа Миколи Тищенка

Деталі: Після задимлення голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву у роботі на 15 хвилин і доручив розібратися "чому мені спрацював ряд та димить система".