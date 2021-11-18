У одного зі "слуг" у Раді загорілось місце голосування
Четвер, 18 листопада 2021, 16:10
У Верховній Раді під час позачергового засідання задимівся пульт для голосування депутата з фракція "Слуга народу" Артема Нагаєвського.
Джерело: Трансляція засідання, Facebook сторінка нардепки Наталії Піпи, Telegram-канал нардепа Миколи Тищенка
Деталі: Після задимлення голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву у роботі на 15 хвилин і доручив розібратися "чому мені спрацював ряд та димить система".
Українська правда