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У одного зі "слуг" у Раді загорілось місце голосування

Четвер, 18 листопада 2021, 17:10

У Верховній Раді під час позачергового засідання задимівся пульт для голосування депутата з фракція "Слуга народу" Артема Нагаєвського.

Джерело: Трансляція засідання, Facebook сторінка нардепки Наталії Піпи, Telegram-канал нардепа Миколи Тищенка

Деталі: Після задимлення голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву у роботі на 15 хвилин і доручив розібратися "чому мені спрацював ряд та димить система".

Українська правда
Теми: Верховна Радапожежа


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