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У одного из "слуг" в Раде загорелось место голосования

Четверг, 18 ноября 2021, 17:10

В Верховной Раде во время внеочередного заседания задымился пульт для голосования депутата из фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского.

Источник: Трансляция заседания, Facebook страница нардепки Наталии Пипы, Telegram-канал нардепа Николая Тищенко

Детали: После задымления глава ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе на 15 минут и поручил разобраться "почему мне сработал ряд и дымящаяся система".

Украинская правда
Темы: Верховная Радапожар
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