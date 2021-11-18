МВС: американець та українка замовили замах на міністра Лещенка

Громадянин США і громадянка України замовили замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Джерело: брифінг міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського

Деталі: Монастирський розповів, що громадянка України і громадянин США, як основний замовник, у серпні 2021 року шукали кілера, щоб вбити людину в Україні. Українку вивели на підставного кілера і все їхнє спілкування документувалося.

Американець і українка замовили вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Цей колектор, за словами Монастирського, взяв у американця 150 тисяч доларів, які не повернув, через що той вирішив його вбити.

Вбивство цього колектора (громадянина України) було імітоване. Обидва замовники пересвідчилися у "вбивстві" через отримання фото і відео.

Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він здійснив замах на людину, в якої цей колектор мав "вибивати" гроші у 2018 році.

"Цим громадянином був Роман Лещенко, міністр українського уряду. Ця справа була пов’язана з його діяльністю в 2018 році. Ще до зайняття ним будь-якої державної посади", - сказав Монастирський.

17 листопада замовники зустрілися із "кілером", обговорили деталі і передали йому завдаток за роботу 20 тисяч доларів. Після цього МВС вирішило затримати замовників.

МВС також поінформувало про затримання посольство США. На відео, оприлюдненому під час брифінгу американець говорить "я не прошу його вбивати, але якщо це станеться, то я не проти".

Монастирський додав, що ті статті за якими затриманим буде оголошено про підозри, є особливо тяжкими злочинами, за які передбачено покарання "аж до довічного позбавлення волі".

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