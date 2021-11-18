Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко

Четверг, 18 ноября 2021, 16:45
МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко
Фото: Кабмин

Гражданин США и гражданка Украины заказали покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Источник: брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского

Детали: Монастырский рассказал, что гражданка Украины и гражданин США, как основной заказчик, в августе 2021 года искали киллера, чтобы убить человека в Украине. Украинку вывели на подставного киллера и все их общение документировалось.

Американец и украинка заказали убийство коллектора, который "выбивал" долги из партнера этого американца, с которым он работал в 2018 году. Этот коллектор, по словам Монастырского, взял у американца 150 тысяч долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить.

Убийство этого коллектора (гражданина Украины) было имитировано. Оба заказчика убедились в "убийстве" по полученым фото и видео.

После того оба заказчика обратились к тому же киллеру, чтобы он совершил покушение на человека, у которого этот коллектор должен был "выбивать" деньги в 2018 году.

"Этим гражданином был Роман Лещенко, министр украинского правительства. Это дело было связано с его деятельностью в 2018 году. Еще до занятия им какой-либо государственной должности", - сказал Монастырский.

17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков.

МВД также проинформировало о задержании посольство США. На видео, обнародованном во время брифинга, американец говорит "я не прошу его убивать, но если это произойдет, то я не против".

Монастырский добавил, что те статьи по которым задержанным будут объявлены о подозрениях, являются особо тяжкими преступлениями, за которые предусмотрено наказание "вплоть до пожизненного лишения свободы".

Предыстория:

  • 17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Александр Шумилин, УП
Темы: СШАкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: