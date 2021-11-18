МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко

Гражданин США и гражданка Украины заказали покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Источник: брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского

Детали: Монастырский рассказал, что гражданка Украины и гражданин США, как основной заказчик, в августе 2021 года искали киллера, чтобы убить человека в Украине. Украинку вывели на подставного киллера и все их общение документировалось.

Американец и украинка заказали убийство коллектора, который "выбивал" долги из партнера этого американца, с которым он работал в 2018 году. Этот коллектор, по словам Монастырского, взял у американца 150 тысяч долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить.

Убийство этого коллектора (гражданина Украины) было имитировано. Оба заказчика убедились в "убийстве" по полученым фото и видео.

После того оба заказчика обратились к тому же киллеру, чтобы он совершил покушение на человека, у которого этот коллектор должен был "выбивать" деньги в 2018 году.

"Этим гражданином был Роман Лещенко, министр украинского правительства. Это дело было связано с его деятельностью в 2018 году. Еще до занятия им какой-либо государственной должности", - сказал Монастырский.

17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков.

МВД также проинформировало о задержании посольство США. На видео, обнародованном во время брифинга, американец говорит "я не прошу его убивать, но если это произойдет, то я не против".

Монастырский добавил, что те статьи по которым задержанным будут объявлены о подозрениях, являются особо тяжкими преступлениями, за которые предусмотрено наказание "вплоть до пожизненного лишения свободы".

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